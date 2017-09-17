Американка подала в суд на бывшего работодателя, который уволил ее за «непредсказуемые симптомы менструации». Об этом сообщает The Washington Post.

Алиша Коулман работала оператором 911 на протяжении 10 лет, однако столкнулась с дискриминацией со стороны работодателя.

Тогда жительница штата Джорджия обратилась в организацию ACLU, которая согласилась помочь уволенной женщине. В судебном заявлении уточняется, что решение компании нарушает Закон о гражданских правах.

Представители ACLU отмечают, что работодателям не должно быть дела до «женских органов» и «менструальных циклов».