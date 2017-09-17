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Более 21 тысячи россиян эвакуировали из-за звонков о «минировании» в субботу
Фото: 360tv.ru
В течение субботнего дня из-за 57 анонимных звонков с угрозой взрыва в 11 субъектах России были эвакуированы более 21 тысячи человек. К счастью, все предупреждения оказались ложными, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника, «террористы» сообщали о «минировании» автомобильных и железнодорожных вокзалов, различных значимых объектов и даже Красной площади в Москве.
Ни один из случаев телефонного хулиганства, подчеркнул источник, не вызвал перебоев в работе социально значимых объектов и транспорта.
Волна анонимных звонков с предупреждениями о предстоящем взрыве идет по стране уже пятый день. В столице России подобные сообщения начали поступать в среду.
Напомним, что 16 сентября злоумышленники заставили эвакуировать два столичных клуба, кинотеатр и Ярославский вокзал.
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