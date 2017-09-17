Более 21 тысячи россиян эвакуировали из-за звонков о «минировании» в субботу



В течение субботнего дня из-за 57 анонимных звонков с угрозой взрыва в 11 субъектах России были эвакуированы более 21 тысячи человек. К счастью, все предупреждения оказались ложными, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, «террористы» сообщали о «минировании» автомобильных и железнодорожных вокзалов, различных значимых объектов и даже Красной площади в Москве.



Ни один из случаев телефонного хулиганства, подчеркнул источник, не вызвал перебоев в работе социально значимых объектов и транспорта.



Волна анонимных звонков с предупреждениями о предстоящем взрыве идет по стране уже пятый день. В столице России подобные сообщения начали поступать в среду.



Напомним, что 16 сентября злоумышленники заставили эвакуировать два столичных клуба, кинотеатр и Ярославский вокзал.