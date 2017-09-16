Саакашвили прокомментировал пожар в детском лагере в Одессе

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал пожар в оздоровительно-спортивном лагере «Виктория», в результате которого погибли три ребёнка.

«Ужасная трагедия в моей любимой Одессе, которую я собираюсь посетить в ближайшее время. Трое детей погибли в лагере, который торжественно открывал президент вместе с (мэром Одессы Геннадием. — RT) Трухановым, во время пожара, из-за отсутствия элементарных средств противопожарной защиты. У города минимум $150 млн свободных средств на развитие, которые разворовывают Труханов и его банда», — написал политик на своей странице в Facebook.

Саакашвили отметил, что Труханова в итоге всё равно «не тронут», так как он «умеет делиться с киевскими чиновниками».

Экс-губернатор также выразил соболезнования семьям погибших детей.

Поздно ночью 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе произошёл пожар. В результате инцидента погибли три ребёнка. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.