Видео: Акробат из КНДР упал с высоты на шею, пытаясь поставить рекорд Гиннеса на цирковом фестивале в Москве

Акробат из КНДР упал с высоты на шею, пытаясь поставить рекорд Гиннесса на цирковом фестивале "Идол-2017" в Москве. В распоряжении РЕН ТВ появилось видео инцидента.

Как стало известно РЕН ТВ, северокорейские акробаты демонстрировали уникальный трюк на подкидных досках. Для покорения рекорда Гиннесса необходимо было выполнить 6 сальто.

На видео представлена уже вторая попытка. В первый раз акробат не докрутил одно сальто. Артист остался недоволен результатом. По этой причине он вышел на арену во второй раз.

Как видно на кадрах видео, акробат взмыл в воздух, но скорости кручения не хватило. Артист не успел сгруппироваться и упал прямо на шею.

К счастью, коллеги подстраховали его и поймали на подушку. Тем не менее, артист потерял сознание.

Коллеги вынесли его с арены на руках, а зрители проводили аплодисментами.

О самочувствии артиста на данный момент ничего не известно. Акробата госпитализировали.