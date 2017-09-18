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ТАСС

Источник: все сообщения о минировании торговых центров в Москве оказались ложными

Все сообщения о минировании в Москве оказались ложными
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Оперативные службы проверили все торговые центры в Москве, "заминированные" телефонными террористами. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По уточненным данным, всего поступили сообщения о "минировании" 11 торговых центров.
"Сотрудники оперативных служб проверили 11 торговых центров в Москве после поступивших сообщений об угрозах взрыва. Все сообщения оказались ложными", — сказал собеседник агентства.
Среди "заминированных" торговых центров — МЕГА и ИКЕА Теплый стан, Ашан, МЕГА и ИКЕА Химки, ТЦ "Рио", ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Вегас", ТРЦ "Океания", ТЦ "Хорошо!", ТЦ "Москворечье". В общей сложности из зданий было эвакуировано около 8 тыс. человек.
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