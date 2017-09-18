Источник: все сообщения о минировании торговых центров в Москве оказались ложными



Оперативные службы проверили все торговые центры в Москве, "заминированные" телефонными террористами. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

По уточненным данным, всего поступили сообщения о "минировании" 11 торговых центров.



"Сотрудники оперативных служб проверили 11 торговых центров в Москве после поступивших сообщений об угрозах взрыва. Все сообщения оказались ложными", — сказал собеседник агентства.

