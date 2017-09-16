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Родители детей из сгоревшего в Одессе лагеря штурмуют здание горсовета

В Одессе штурмуют горсовет после пожара в детском лагере
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Родители детей, отдыхавших в сгоревшем в Одессе лагере «Виктория», и общественные активисты собрались на митинг возле здания городского совета. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Отмечается, что в акции принимают участие около 200 человек. Они требуют, чтобы к ним вышел мэр Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько.
Издание сообщает, что протестующие штурмуют здание горсовета, пытаются выбить двери.
Ранее стало известно о гибели трёх детей во время возгорания в детском лагере «Виктория» в Одессе. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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Геннадий Труханов
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