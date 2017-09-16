Названа вероятная причина крушения Як-130

«По предварительной информации, причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя», — сказал он. Расследованием причин случившегося предстоит заняться комиссии по безопасности полетов Вооруженных сил. Ей предстоит восстановить картину случившегося.



Ранее сообщалось, что в субботу потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Никто не пострадал.



ЧП произошло при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома. Экипаж принял решение увести самолет от близлежащих построек, а затем катапультироваться.



Оба пилота благополучно приземлились и вышли на связь. По данным Минобороны, их жизни и здоровью ничего не угрожает. За ними в район аварии была отправлена поисково-спасательная группа, эвакуировавшая двух пилотов.