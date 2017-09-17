СМИ: Грузин попытался увезти россиянку из Турции в чемодане

Женщина из России была найдена в чемодане гражданина Грузии, который пешком переходил границу в направлении на родину в районе турецкого погранпоста Сарп. Случай произошел еще в четверг. Пограничники остановили 47-летний гражданина Грузии Доментия Сурманидзе из-за подозрительных размера и веса его чемодана, передает Rambler со ссылкой на турецкие СМИ.

Когда багаж был открыт по просьбе пограничников, там оказалась 27-летняя Ангелина Самусенко, гражданка России. Так она хотела пересечь границу.

Оказалось, что с россиянки в Турции взята подписка о невыезде после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, задавила 67-летнего местного жителя, отца шестерых детей, работавшего садовником в отеле в Анталии.

В паспорте россиянки стоял фальшивый штамп о выезде с территории Турции за 14 сентября.