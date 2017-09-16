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В Киеве произошел взрыв
В Киеве на улице Елены Телиги произошел взрыв, сообщают местные СМИ.
Причины произошедшего неизвестны.
По предварительной информации, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.
На месте работают полицейские и взрывотехники.
Ранее террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв на станции «Парсонс-Грин» в метро Лондона.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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