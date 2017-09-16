В Киеве произошел взрыв

В Киеве на улице Елены Телиги произошел взрыв, сообщают местные СМИ.

Причины произошедшего неизвестны.

По предварительной информации, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

На месте работают полицейские и взрывотехники.

Ранее террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв на станции «Парсонс-Грин» в метро Лондона.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.