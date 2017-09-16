В Конча-Заспе охрана напала на журналистов у ресторана с Порошенко



В Конча-Заспе возле ресторана, где находился президент Петр Порошенко и другие высокопоставленные должностные лица, на журналистов напали сотрудники Управления государственной охраны, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.

"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение", — заявил он.



Ранее Петр Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что украинская сторона хочет мира, а также объявил себя президентом мира.



Порошенко также выразил надежду на то, что Украина получит от США не только оборонное вооружение.