В детском лагере в Одессе при пожаре погиб ребенок

Один ребенок погиб при пожаре в детском лагере в Одессе, сообщает в ночь на субботу местное издание "Думская".



"Найдены фрагменты тела одного ребенка", — говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей, в горящем корпусе — 42 ребенка. Несколько человек пострадали и были госпитализированы. Пожар был локализован. Трое детей пропали.