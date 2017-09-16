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В детском лагере в Одессе при пожаре погиб ребенок
Один ребенок погиб при пожаре в детском лагере в Одессе, сообщает в ночь на субботу местное издание "Думская".
"Найдены фрагменты тела одного ребенка", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей, в горящем корпусе — 42 ребенка. Несколько человек пострадали и были госпитализированы. Пожар был локализован. Трое детей пропали.
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