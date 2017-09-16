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Три ребенка погибли во время пожара в лагере в Одессе
Фото: ВЕСТИ
На месте пожара в детском лагере в Одессе найдены тела трех погибших. Такие данные сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.
Пожар в муниципальном детском оздоровительно-спортивном лагере «Виктория» начался в ночь на субботу, 16 сентября. В момент возгорания в лагере находились 150 детей. Несколько человек пострадали, их госпитализировали. Трое детей считались пропавшими, напоминает РИА Новости. Ранее спасатели сообщили СМИ, что на месте разбора завалов было найдено одно тело.
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