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В Москве пенсионерке продали пачку соли за 145 тысяч рублей под видом лекарства от рака
В Москве полицейские разыскивают мужчину, который продал пенсионерке пачку соли под видом лекарства от рака.
Как стало известно РЕН ТВ, 78-летняя старушка обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенника.
Отмечается, что неизвестный продал ей препараты, якобы необходимые для лечения онкологического заболевания. Женщина передала «доктору» 145 тысяч рублей.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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