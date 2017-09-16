В Москве пенсионерке продали пачку соли за 145 тысяч рублей под видом лекарства от рака

В Москве полицейские разыскивают мужчину, который продал пенсионерке пачку соли под видом лекарства от рака.

Как стало известно РЕН ТВ , 78-летняя старушка обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенника.

Отмечается, что неизвестный продал ей препараты, якобы необходимые для лечения онкологического заболевания. Женщина передала «доктору» 145 тысяч рублей.