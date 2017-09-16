В Ивановской области ликвидировали пожар в доме престарелых

Пожар в доме престарелых и инвалидов в Ивановской области ликвидирован, есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС по Ивановской области.



"В 23.07 горение ликвидировано. В результате пожара огнем повреждена внутренняя часть помещения на площади 20 квадратных метров. Имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.



Добавляется, что к ликвидации пожара привлекались десять единиц техники и 26 человек, в том числе от МЧС России — две единицы техники и семь человек.