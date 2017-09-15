Число пострадавших в московском урагане растет

От урагана в столичном регионе пострадали 15 человек. Двое из пострадавших оказались детьми. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.



15 сентября в Москве введён оранжевый уровень опасности из-за ливня и сильных порывов ветра. МЧС оповестило население через SMS-сообщения о надвигающемся шторме. Спасатели призывают москвичей и жителей Московского области обходить стороной неустойчивые конструкции и воздержаться от использования автомобиля без крайней необходимости. Сильный ветер повалил десятки деревьев.