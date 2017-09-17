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СМИ: доминиканка погибла от удара током, взяв в руки смартфон
Фото: © Fotolia / pixelae
Жительница Доминиканской Республики Йоэльми Эрнандес (Yoelmi Hernandez) погибла от удара током после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону. Об этом сообщает The Sun.
Как пишет издание, Эрнандес погибла сразу после того, как взяла телефон в руки. Мать пострадавшей, на глазах у которой произошла трагедия, вызвала врачей, однако медики не смогли реанимировать девушку.
По словам родственников погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, от чего пластиковый корпус устройства расплавился и Эрнандес получила удар электрическим током.
Полиция проводит расследование случившегося.
Йоэльми Эрнандес недавно исполнилось 18 лет, она планировала поступать в университет и стать бухгалтером.
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