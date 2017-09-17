СМИ: доминиканка погибла от удара током, взяв в руки смартфон

Жительница Доминиканской Республики Йоэльми Эрнандес (Yoelmi Hernandez) погибла от удара током после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону. Об этом сообщает The Sun.



Как пишет издание, Эрнандес погибла сразу после того, как взяла телефон в руки. Мать пострадавшей, на глазах у которой произошла трагедия, вызвала врачей, однако медики не смогли реанимировать девушку.



По словам родственников погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, от чего пластиковый корпус устройства расплавился и Эрнандес получила удар электрическим током.



Полиция проводит расследование случившегося.



Йоэльми Эрнандес недавно исполнилось 18 лет, она планировала поступать в университет и стать бухгалтером.