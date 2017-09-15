Курильские рыбаки выловили чудовищную рыбу-мутанта: видео

На Курилах рыболовы поймали рыбу, назвав ее мутантом. Они выложили в Сеть видеоролик, отметив, что морда животного похожа на лицо пришельца.

Отмечается, что рыба попалась в сети рыболовов у острова Итуруп случайно. Так как забирать ее никто не хотел, она несколько дней лежала на берегу, и все желающие могли с ней сфотографироваться.

Потом необычный улов отдали на съедение медведям, сообщает издание «Кам-24». На кадрах мужчины объясняют, что у рыбы странный рот и нечто похожее на присоску на животе. Кроме того ее хребет совершенно отличается от других рыб.

«У него второй рот почему-то на пузе. Никто не знает что-то это такое. А лицо такое, как будто пришелец», — прокомментировал рыбак.

В Камчатском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) заявили, что это рыба-лягушка. Она часто встречается в водах Охотского моря, а «второй рот» — присоска, с служит для закрепения на морском дне.