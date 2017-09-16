Эксперт рассказал, почему разбился купленный США у Украины Су-27 для учений против ВКС РФ

Полковник в отставке Александр Жилин полагает, что самолеты, купленные на Украине, по умолчанию не пригодны для совершения боевых маневров, поскольку страна еще в самом начале своей независимости распродала всю годную военную технику. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь мнение эксперта.

"То, что продавалось позже, в чистом виде, как говорится, "некондишн", потому что эти на самолеты ставили запчасти, которые делались буквально в гаражах, так что история с крушением меня не удивляет", — констатировал Жилин.

По словам Жилина, практика перекрашивания самолетов СССР и России не является новой для ВВС США. Данная тактика использовалась еще во времена холодной войны.

Напомним, истребитель Су-27, купленный США у Украины, разбился в ходе отработки действий ВВС США против ВКС РФ. В результате аварии погиб подполковник американских военно-воздушных сил.