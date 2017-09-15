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СМИ: в Лондоне установили личность подозреваемого в исполнении теракта
Фото: AP Photo
Полиция установила личность подозреваемого в совершении теракта в лондонском метро, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Источники в органах безопасности заявили, что установили личность подозреваемого в связи со взрывом (на станции) "Парсонс-Грин" с помощью записей с камер видеонаблюдения", — сообщил корреспондент телеканала.
Взрыв произошел на станции метро "Парсонс-Грин" в час пик. Ранения получили 19 человек, их жизни ничего не угрожает. Часть людей пострадали от ожогов, другие — из-за давки, которая началась, когда пассажиры в панике бросились прочь от места взрыва.
В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба. По словам стоящих в оцеплении полицейских, пассажиров метро удалось быстро эвакуировать, и станцию сразу же закрыли.
Парсонс-Грин — район на западе Лондона, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев/
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