Супертайфун «Талим» приближается к берегам Приморья

16 сентября на японские острова обрушился тайфун «Талим», который синоптиками был переведен в разряд супертайфуна, когда скорость ветра в воронке перешла отметку в 45 метров в секунду.

Отмечается, что сейчас ураган перемещается на юг Охотского моря.

Ранее вихрь двигался в северо-западном направлении со скоростью 16 километров в час, но по мере движения скорость его возрастает. В пресс-службе Приморского гидромета заявили, что траектория его движения будет ясна только после того, как он пройдет точку поворота.

13 сентября «оранжевый» уровень опасности был объявлен в китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь в связи с приближением тайфуна «Талим». Метеорологи уверены, что далее скорость движения тайфуна увеличится до 20 километров в час, а скорость ветра внутри него будет постоянно усиливаться.