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6 человек получили ранения из-за шквала в Москве
6 человек получили ранения из-за шквала в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Интерфакс".
Среди пострадавших 10-летний мальчик, 2 мужчин и 3 женщины.
Четверо из пострадавших были госпитализированы в местные клиники. Двое от помощи в стационарах отказались.
По предварительной информации, состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести.
Согласно данным агентства, ветер повалил около 40 деревьев.
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