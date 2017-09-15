6 человек получили ранения из-за шквала в Москве . Об этом со ссылкой на источники сообщает "Интерфакс".

Среди пострадавших 10-летний мальчик, 2 мужчин и 3 женщины.

Четверо из пострадавших были госпитализированы в местные клиники. Двое от помощи в стационарах отказались.

По предварительной информации, состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести.

Согласно данным агентства, ветер повалил около 40 деревьев.