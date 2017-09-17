В Израиле выходец из Украины избил женщину, приняв ее за россиянку

В израильском городе Петах-Тиква 29-летний выходец с Украины напал на женщину, которую принял за россиянку, сообщает портал Ynet.



Инцидент произошел 11 сентября. 40-летняя женщина шла по улице, когда незнакомый мужчина окликнул ее по-украински. Та переспросила его по-русски, однако мужчина обругал ее, а затем набросился с кулаками и начал избивать. "Я упала на землю, но он продолжал меня бить", — рассказала женщина.



Прибывшие полицейские задержали нападавшего, который оказался выходцем с Украины, по имени Андрей Довженко. Его жертва, гражданка Украины, была доставлена в больницу.



В суде задержанный утверждал, что принял пострадавшую за некую россиянку, которая якобы давно угрожает ему убийством. В субботу суд арестовал Довженко до завершения юридических процедур, пишет Ynet.