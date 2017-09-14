В Москве на известного блогера напал охранник одного из торговых центров

Популярный блогер Полина Трубенкова, известная под псевдонимом Madam Kaka стала жертвой агрессивного охранника в одном из крупных торговых центров Москвы. Девушка пришла в магазин, чтобы снять новое видео, после чего к ней подошел один из сотрудников службы безопасности и в довольно грубой манере запретил съемку. Позже охранник начал толкать девушку и попытался разбить телефон, на который Полина начала снимать происходящее.



Возмущенная Трубенкова поделилась в своем микроблоге видео, на котором видно некорректное поведение сотрудника охраны.



"Я с оператором снимала видео, к нам подошёл охранник и в агрессивной манере сказал, что съемка на профессиональную аппаратуру запрещена. Я достала телефон и стала снимать происходящее на камеру, так как испугалась, что охранник может начать применять силу. О таких инцидентах я уже слышала и не раз. Охранник заметил это и стал бить по телефону, а затем надвигаться на меня, в какой-то момент мне пришлось даже его отпихнуть. Я не хочу оставлять эту ситуацию без огласки", — написала Полина в своем микроблоге.



Поклонники были поражены поведением охранника и встали на защиту блогера. Многие призывают Полину обратиться в суд, так как такое поведение сотрудников магазина недопустимо. Некоторые подписчики отметили, что торговый центр является общественным местом, поэтому администрация не может запрещать съемку.



Отметим, что администрация торгового центра уже извинилась за данный инцидент в официальном микроблоге и заявила, что охранник отстранен от работы. "Мы примем все необходимые меры для исключения подобных случаев в будущем. На данный момент сотрудник, послуживший причиной неприятного инцидента отстранен от исполнения своих должностных обязанностей".

