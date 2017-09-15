СМИ: очевидцы взрыва в лондонском метро сообщают о давке и панике



Очевидцы взрыва на станции лондонского метро Parsons Green сообщают, что после инцидента людей охватила паника, после чего началась давка. Об этом сообщает в пятницу агентство Press Association, который приводит свидетельства пассажиров лондонской подземки.

"Станция метро была полностью заполнена, это был час пик, некоторые люди начали толкаться и ругаться, я видел женщину, которой врачи оказывали помощь", — приводит агентство слова Ричарда Айлмера-Холла, который находился в момент инцидента на станции.



Сколько всего пострадавших в результате инцидента, а также в результате возникшей паники, неизвестно. На месте присутствуют пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Parsons Green находится на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро направляются на работу.