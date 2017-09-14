В Киеве на вокзале нашли гранату

Полицейские нашли гранату Ф-1 и запал к ней на территории вокзала в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

«Полиция нашла гранату, которую на территории вокзала спрятал мужчина, задержанный за грабёж и разбой», — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, гранату оставил 31-летний мужчина. По его словам, он получил её от знакомого «во время совместного употребления алкогольных напитков».

В настоящее время изъятые предметы направлены на экспертизу. Кроме совершения разбойного нападения и ограбления, мужчине инкриминируется ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

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