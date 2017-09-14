Правоохранители установили личности устроивших волну звонков с угрозами в России



Выяснилось, что волна звонков о минировании магазинов, вокзалов и социальных объектов в десятках российских городов была организована с помощью IP-телефонии . Хотя такой способ маскировки не помог — уже известны имена исполнителей.



Тех, кто сообщает о лже-минировании школ, торговых центров и административных зданий, объявят в международный розыск. Правоохранительным органам уже известны даже имена исполнителей. Хотя прятались они очень тщательно. Общались только в мессенджерах — там вся переписка шифруется, и пользовались IP-телефонией. По некоторым данным, следы ведут за границу.



"Если например, звонок из Украины вы можете его отследить, но на саму Украину пакет может прийти из Никарагуа, а Никарагуа он может прийти из Португалии, а к ним он может прийти из соседнего с нами офиса", объясняет советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко

"Росгвардия, по поступающим заявкам, выделяет инженерно-технические группы ОМОН территориальных органов. На настоящий момент ни по одному из подобных звонков информация не подтвердилась", — комментируют в Росгвардии.





"Спецслужбы обязаны реагировать на каждый звонок, на каждый вызов. Поэтому, если кто-то думает, что спецслужбы не будут реагировать, это не так. Поэтому все должны понимать, что лучше сохранить свою жизнь и выйти из магазина", — комментирует президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров



Такой принцип работы по анонимным звонкам, пожалуй, есть только в России и Израиле. Все что касается терроризма не может быть шуткой, а значит реакция должна быть мгновенной и четкой. В той же Европе, которая пережила целую серию терактов, соблюсти права человека важнее, чем обеспечить его безопасность. После взрыва в брюсселе полицейские установили исполнителя и узнали где он находится, но ждали утра, чтобы пойти на штурм. Боевику дали фору в 4 часа. Готовы ли обычные жители Европы делать такие подарки террористам? Россияне точно нет. О звонках с угрозами взрывов сразу сообщили и Владимиру Путину , заявил сегодня Дмитрий Песков . В Кремле это однозначно называют телефонным терроризмом.

"Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков. Необходимые службы принимают все необходимые меры для установления тех, кто стоит за этой серией звонков. Ждем результатов этой работы", — сказал Песков.





Разглашать факты, пока идет оперативная работа, спецслужбы не спешат. Ведь эвакуация и работа кинологов на месте — только верхушка айсберга. По нашим данным, удалось выяснить — из-за рубежа совершали все звонки. Это страны СНГ, в том числе и Украина. Там, кстати, звонки о лжеминиронии — обычная практика. От прикрытия рейдерских захватов до политической борьбы. Как было, когда сообщили о бомбе на пограничном КПП, через который прорывался Михаил Саакашвили . Впрочем, источники в правоохранительных органах не исключают, что за угрозами минирования стоят лица, связанные с запрещенным в России ИГИЛ . И эксперты в области безопасности подчеркивают — наши спецслужбы сейчас работают в условиях, беспрецедентных даже для мировой практики.

Специалисты подчеркивают — за всеми этими загадочными звонками может стоять как целая законспирированная организация, так и небольшая группа технически оснащенных хулиганов.