Известный дайвер погиб в подводной пещере в Сочи

Известный дайвер Владимир Федоров погиб в подводной пещере под Сочи. Накануне он отправился в Воронцовскую пещеру в Хостинском районе.

Как стало известно РЕН ТВ , он погиб при попытке всплыть на поверхность. Поиски пропавшего дайвера продолжались больше суток. В них участвовали друзья и знакомые Владимира Федорова.

Напомним, в марте этого года Федоров установил рекорд, достигнув дна самой глубокой пещеры в России, которая расположена под Голубым озером в Пермском крае.