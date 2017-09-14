На крупнейшей в мире военной базе в США произошел взрыв

На полигоне базы Форт-Брагг в США, штат Северная Каролина, 14 сентября в результате взрыва получили ранения минимум 15 спецназовцев. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Несколько пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом в госпиталь. Причины взрыва остаются неясными. Как заявил представитель Командования специальных операций Роб Бокхолт, «люди получили ранения, но пока неизвестно, насколько серьезные».

Форт-Брагг считается крупнейшей в мире военной базой, на которой несут службу порядка 50 тысяч военнослужащих.