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В Тюмени проводятся массовые эвакуации
В Тюмени из-за звонков с сообщениями о минировании был эвакуированы посетители шести торговых центров Тюмени. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области, туда выехали саперы.
В двух из шести ТЦ информация о минировании не подтвердилась, в остальных торговых центрах работают саперы.
В субботу из нескольких ТЦ Казани после сообщений о минировании были эвакуированы посетители. На месте работают сотрудники спецслужб.
Во вторник и среду из-за шквала анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий по всей стране были эвакуированы тысячи человек.
В Кремле отказались от комментариев на эту тему. «Это вопрос к нашим специальным службам», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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