В Тюмени проводятся массовые эвакуации



В Тюмени из-за звонков с сообщениями о минировании был эвакуированы посетители шести торговых центров Тюмени. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области, туда выехали саперы.

В двух из шести ТЦ информация о минировании не подтвердилась, в остальных торговых центрах работают саперы.



В субботу из нескольких ТЦ Казани после сообщений о минировании были эвакуированы посетители. На месте работают сотрудники спецслужб.

