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«Это неправда»: Максакова опровергла информацию о раскрытии имени убийцы ее мужа
Генпрокуратура Украины не раскрывала российским правоохранительным органам имен организаторов убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщила РБК вдова покойного Мария Максакова. Ранее об отправке ГПУ соответствующего письма сообщило со ссылкой на свой источник агентство «Росбалт». «Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности», — заявила Максакова. По данным «Росбалта», в поступившем из ГПУ ответе на запрос российских правоохранительных органов организаторами убийства экс-депутата названы бизнесмен Владимир Тюрин и некий «работающий в Крыму» банкир.
Тем временем, в киевской прокуратуре заявили, что следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова находится в завершающей стадии, но информация о результатах пока не распространялась, передает ТАСС. Это будет сделано в ближайшее время, отметили в прокуратуре. Денис Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года он эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск. 23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Он в сопровождении охраны выходил из здания, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в результате чего охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу, но позже киллер скончался. Им оказался гражданин Украины Павел Паршов.
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