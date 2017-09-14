Стали известны причины смерти экс-солистки группы «Банд'Эрос»

Стали известны причины смерти бывшей солистки российской эстрадной группы «Банд'Эрос» Рады Змихновской.

По данным представителя группы, девушка несколько дней находилась в коме после кровоизлияния в мозг, сообщает телеграм-канал Super.

Как сообщается, Рада улетела к подруге в Калифорнию, где и произошел инцидент.

«Несколько дней назад Рада улетела к подруге в Калифорнию. В Америке у неё случилось кровоизлияние в мозг. Раду положили в больницу, пытались откачать, но ничего не помогло», — сообщил источник канала.