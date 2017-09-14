

Парк «Зарядье» был повреждён вследствие ущербности и серьёзных психологических отклонений жителей российской столицы. С таким заявлением выступила заместитель директора Института психологии РАН Вера Кольцова. Её слова передаёт «Мослента»

«Уничтожение красоты, то есть отсутствие у человека каких бы то ни было эстетических потребностей, является с точки зрения психологии серьезным отклонением от нормы. Отсюда, от этой ущербности — страсть к уничтожению и отсутствие хоть каких-то сдерживающих механизмов. Повторю еще раз: это психическое отклонение, которым более всего страдает молодежь», — заявила Кольцова.



По мнению урбаниста Михаила Климовского, причина повреждений, нанесённых вандалами в парковом комплексе, — низкий уровень культуры потребления у россиян. Жители мегаполисов зачастую не считают общественные пространства частью своей территории. Климовский призвал работать с сознанием людей.





Парк «Зарядье» был открыт в День города 9 сентября. Его первыми посетителями стали дети из многодетных семей, московские школьники и воспитанники интернатов. Для всех посетителей парк открылся 11 сентября. В первый же день горожане вытоптали 10 тысяч растений, разбили камнями стеклянную «кору», напольные фонари и повредили световое окно Медиацентра.

Общая площадь парка — 130 тысяч квадратных метров. В парковой зоне есть парящий мост, филармония, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс. Стеклянная кора — крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция без ограждающих стен. Её площадь — 8,7 тысячи квадратных метров.