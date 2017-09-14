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Силовики проводят обыски по 12 адресам бизнесмена Исмаилова
Правоохранительные органы проводят обыски по 12 адресам экс-владельца бывшего Черкизовского рынка предпринимателя Тельмана Исмаилова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
"У Тельмана Исмаилова по 12 адресам идут обыски, я с ним разговаривал по телефону. Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти", — сказал Добровинский.
По словам адвоката, он не знает причины этих следственных действий.
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