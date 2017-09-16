

Директор татарстанской школы №4 Кукморского района Азат Хусанов написал заявление об увольнении после скандальной истории с картофелем, сообщает издание «Реальное время»

Хусанов заявил, что информация об этом получила слишком широкое распространение, выйдя на федеральный уровень.



Ранее на горячую линию по школьным поборам, организованную правозащитной организацией «Зоны права», поступила жалоба о том, что родителей вынуждают принести в школу №4 по 16 кг картошки или денежные средства.



Работники школы считают, что информация была искажена. «Все родители добровольно эту картошку несли, хотели разнообразить питание своих детей», — заявила одна из сотрудниц.



Прокуратура республики начала проверку по данному факту.