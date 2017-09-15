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Умер торговый представитель РФ в Нидерландах
В Москве скончался торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко. Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития России.
Министр Максим Орешкин и сотрудники ведомства выразили соболезнования родным и близким дипломата.
Согласно сообщению, благодаря активному участию Александра Черевко развитие торгово-экономических отношений России и Нидерландов вышло на новый уровень.
Информацию о месте и времени прощания с Черевко будет сообщена позже.
Накануне Александра Черевко эвакуировали из Амстердама, так как врачи в Нидерландах посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.
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