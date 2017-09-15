Умер торговый представитель РФ в Нидерландах



В Москве скончался торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко . Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития России.



Министр Максим Орешкин и сотрудники ведомства выразили соболезнования родным и близким дипломата.

Согласно сообщению, благодаря активному участию Александра Черевко развитие торгово-экономических отношений России и Нидерландов вышло на новый уровень.



Информацию о месте и времени прощания с Черевко будет сообщена позже.

