Со дна Черного моря подняли капсулу времени 1967 года

В четверг, 14 сентября, стало известно, что со дна Черного моря в Новороссийске была поднята капсула времени из 1967 года.



«Послание потомкам из 1967 года в 2017-й» сделано из бетона и весит десять тонн.



— Бетонный массив, в котором и хранится капсула с посланиями, был доставлен на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода. Здесь извлекут и вскроют капсулу, — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.



Там отметили, что после послания будут переданы музею, который организует выставку.



Посетители смогут увидеть послания летчика испытателя Константина Коккинаки, вице-адмирала Георгия Холотякова, командующего Новороссийской военно-морской базы во время Великой Отечественной войны контр-адмирала Льва Владимирского и других символов того времени.



Помимо этого, в капсуле находятся 64 письма школьников и студентов, которые рассказывают о жизни, Родине и стремлениях их поколения.

