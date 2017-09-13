Раскрыты масштабы волны телефонного терроризма в России



Анонимные телефонные звонки с угрозами взрывов коснулись около 85 тысяч человек в 19 российских городах. Об этом РИА Новости заявил источник в экстренных службах.



«По уточненным данным, в 19 городах страны поступили анонимные звонки с угрозами взрыва 218 зданий. Проведена эвакуация почти 85 тысяч человек», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что обследование всех объектов завершено, угроза взрывов не подтвердилась.



По его словам, звонки с угрозами касались торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов и социально значимых объектов.

Днем 13 сентября сообщалось , что в Москве неизвестные проинформировали сотрудников экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити».

В тот же день стало известно, что в Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания. По данным местных СМИ, звонки о минировании поступили в три читинских ТЦ: «Новосити», «Фортуна» и «Город мастеров». В Саратове, по информации РИА Новости, по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума. В правоохранительных органах от комментариев этих сообщений воздержались.

Кроме того, из-за информации о заложенных взрывных устройствах в Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта. В воздушной гавани «Интерфаксу» сообщили, что рейсы отложены. По данным источников агентства, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.

12 сентября Telegram-канал Mash передавал, что неизвестные сообщили о семи бомбах, заложенных в школах и гимназиях Перми, а в Южно-Сахалинске эвакуируют 11 торговых центров, вокзал и здание городской администрации. Также Mash отмечал, что накануне подобные угрозы фиксировались в Челябинске и Уфе, а 10 сентября — в Стерлитамаке.