

Первый заместитель начальника департамента аудита и контроля госкомпании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") поляк Джакели Вахтанги задержан оперативниками Службы безопасности Украины в момент получения взятки в 70 тысяч долларов, передает РИА Новости . Чиновник был задержан в одном из ресторанов Киева.



"Несколько часов назад оперативниками СБУ задержан с поличным первый заместитель начальника департамента аудита и контроля ОАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанги при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тысяч долларов за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ОАО "Укрзализныця", — подтвердил замглавы Мининфраструктуры Украины Юрий Лавренюк

По его словам, это лишь первая часть взятки, общий объем которой — 300 тысяч долларов.