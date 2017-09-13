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Российская Газета

Аудитора "Укрзализныци" задержали за взятку в 70 тыс долларов

Крупный чиновник «Укрзализныци» задержан за взятку
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Первый заместитель начальника департамента аудита и контроля госкомпании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") поляк Джакели Вахтанги задержан оперативниками Службы безопасности Украины в момент получения взятки в 70 тысяч долларов, передает РИА Новости. Чиновник был задержан в одном из ресторанов Киева.
"Несколько часов назад оперативниками СБУ задержан с поличным первый заместитель начальника департамента аудита и контроля ОАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанги при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тысяч долларов за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ОАО "Укрзализныця", — подтвердил замглавы Мининфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
По его словам, это лишь первая часть взятки, общий объем которой — 300 тысяч долларов.
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