Подростки подражали «телефонным террористам»



Как стало известно «Ъ» , появились первые подозреваемые по уголовным делам о массовых заведомо ложных сообщениях о терактах. Задержанными оказались так называемые подражатели — подростки, которые после сообщений в СМИ и соцсетях о минированиях, решили повторить этот опыт . При этом, как считают в спецслужбах, организаторы беспрецедентной для России «телефонной атаки» находятся за границей. Об анонимных звонках и проведенных после них эвакуациях было доложено президенту России Владимиру Путину



По фактам звонков о якобы заложенных бомбах, поступивших в десятки российских городов, возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Дела между собой пока не связаны и расследуются региональными подразделениями полиции. При этом к поискам злоумышленников, помимо сотрудников территориальной полиции, подключены оперативники региональных УФСБ , а также специалисты в области противодействия киберпреступности и по защите конструкционного строя и борьбе с терроризмом центрального аппарата спецслужбы. Пока удалось задержать лишь несколько лжетеррористов, которые, впрочем, оказались так называемыми подражателями, которые сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке в СМИ и соцсетях.

Вычислить их удалось довольно легко, так как в отличие от организаторов акции они использовали обычные телефоны. В частности, в среду в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, «заминировавший» по телефону Дворец спорта. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ.





Организаторов беспрецедентной для России телефонной атаки еще предстоит установить. Оказалось, что многие сообщения о минированиях поступали из-за границы, при этом использовалась специальные средства интернет-телефонии и различные мессенджеры. Поскольку теми же каналами, но уже для организации настоящих терактов в России ранее пользовались боевики «Исламского государства» ( ИГ ; запрещена в РФ), по одной из версий, они же могут быть причастны и к массовым лжеминированиям. Напомним, в результате тревожных звонков были эвакуированы десятки тысяч людей, приостановлена работа сотен предприятий, а предполагаемый ущерб может составить около 1 млрд руб.