Более 2 тыс. человек были эвакуированы во вторник из московских кинотеатров

Источник в экстренных службах Москвы сообщил, что более двух тысяч человек были эвакуированы из семи кинотеатров столице во вторник, передает Интерфакс.



Сообщается, что в правоохранительные органы поступили анонимные звонки о взрывных устройствах, заложенных в кинотеатрах «Березка», «Баку», «Летний пионер», «Факел», «Высота», «Солнцево» и «Киноклуб Эльдар».



Сообщается, что помещения кинотеатров были обследованы кинологами с собаками.



Кибертеррор в действии. Кто «заминировал» десятки регионов России?



В экстренные службы крупных российских городов с 10 сентября ежедневно поступают сигналы о закладке взрывных устройств. «Минируют» школы магазины, вокзалы, аэропорты.