У замглавы ФСИН изъяли 4 миллиона рублей и коллекцию элитных часов



«В ходе обыска были обнаружены и изъяты 3 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро (всего примерно 3,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру» ), коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны», — уточнил он.

Источник добавил, что все предметы, кроме оружия, приобщены к делу.



В отношении Коршунова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»). Ранее в среду он был задержан.