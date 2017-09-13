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У замглавы ФСИН изъяли 4 миллиона рублей и коллекцию элитных часов
У замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, подозреваемого в растрате госсредств, изъяли при обыске около 4 миллионов рублей, коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«В ходе обыска были обнаружены и изъяты 3 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро (всего примерно 3,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны», — уточнил он.
Источник добавил, что все предметы, кроме оружия, приобщены к делу.
В отношении Коршунова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»). Ранее в среду он был задержан.
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