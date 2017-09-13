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Школьник умер на уроке физкультуры в Красноярском крае
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Школьник умер на уроке физкультуры в Красноярском крае. 13-летний мальчик потерял сознание и скончался.
Как сообщает официальный представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Шаманская, инцидент произошел в городе Ачинске.
"Находясь на спортивной площадке, несовершеннолетний подросток выполнял физические упражнения, через короткое время после этого ему стало плохо, после чего он упал без сознания", — констатировала Шаманская.
По ее словам, медицинские работники школы и сотрудники больницы провели все необходимые мероприятия, однако им не удалось спасти жизнь мальчика.
По предварительной информации, подросток имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, однако данное заболевание не освобождало его от посещения уроков физкультуры.
Возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть человека".
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