Появилось видео, как золотой Мерседес сбивает женщину в Сочи из-за селфи

В Сети опубликовано видео момента наезда золотого Мерседеса на женщину в Сочи.

На записи видно, как на мосту останавливается автомобиль, из которого выходит компания людей. Они направляются к другой стороне моста, быстро перебегая через проезжую часть, по которой все это время с огромной скоростью проносятся автомобили. Вместе с молодыми людьми выходит и девушка, которая немного отстает от всех. пытаясь догнать свою компанию, она теряет бдительность, и в этот момент ее сбивает золотой Мерседес. Интернет-пользователи сообщают, что компания скорее всего пошла сделать селфи в популярном у туристов месте.