В здание Федерации еврейских общин в Москве бросили коктейль Молотова

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в Москве. Об этом РИА Новости сообщил руководитель департамента общественных связей организации Борух Горин.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. «Утром обнаружили два пятна [горючей жидкости] на здании, а рядом лежала бутылка. Охрана вызвала полицию. Они пришли к выводу, что кто-то бросил эту бутылку», — сказал представитель ФЕОР.

На записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной Telegram-каналом Mash, видно, как некий человек подходит к забору здания федерации и поочередно забрасывает на огороженную территорию так называемые коктейли Молотова. Две бутылки взорвались на земле, одна вспыхнула, разбившись о стену.