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Тверскому стрелку дали пожизненный срок
Тверской областной суд приговорил 45-летнего Сергея Егорова, убившего девять человек, к пожизненному лишению свободы. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Интерфакс.
На слушании мужчина выступил с последним словом и попросил прощение у родственников погибших. Он сказал, что «не хотел убивать, хотел просто напугать». Судья также зачитала отрывки из его показаний: «Производя выстрелы, не целился. Сжигать трупы не хотел, почему выстрелы получились в голову, не помнит».
Егоров обвинялся в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц»).
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