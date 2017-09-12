Тверскому стрелку дали пожизненный срок

На слушании мужчина выступил с последним словом и попросил прощение у родственников погибших. Он сказал, что «не хотел убивать, хотел просто напугать». Судья также зачитала отрывки из его показаний: «Производя выстрелы, не целился. Сжигать трупы не хотел, почему выстрелы получились в голову, не помнит».

Егоров обвинялся в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц»).