Майор в отставке расстрелял себя из автомата

54-летний майор в отставке совершил самоубийство на стрельбах на полигоне воинской части на острове Зеленый в городе Волжском под Волгоградом. Об этом сообщает Mash.

Ранее майор занимал должность заместителя командира части по воспитательной работе.

«На полигоне майор оказался вообще случайно, — он напросился по старой памяти», — сказано в сообщении канала.

По информации Mash, «взяв в руки АК, майор Куфтин вместо мишени выстрелил себе в голову».