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Майор в отставке расстрелял себя из автомата
54-летний майор в отставке совершил самоубийство на стрельбах на полигоне воинской части на острове Зеленый в городе Волжском под Волгоградом. Об этом сообщает Mash.
Ранее майор занимал должность заместителя командира части по воспитательной работе.
«На полигоне майор оказался вообще случайно, — он напросился по старой памяти», — сказано в сообщении канала.
По информации Mash, «взяв в руки АК, майор Куфтин вместо мишени выстрелил себе в голову».
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
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