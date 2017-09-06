«У людей текла кровь, все кричали»



Бельгийская модель Мариса Папен приехала в Египет, чтобы сняться для рекламной кампании солнцезащитных очков, станцевала в древнем храме без одежды и узнала, чем местные тюрьмы отличаются от европейских. Теперь египетские политики требуют призвать девушку к ответу, а она подумывает о поездке в Иран. «Лента.ру» выяснила, чем закончились приключения модели в Африке.

Прилетев в Каир, Мариса Папен надела длинное платье и повязала на бритую голову платок. Усилия оказались напрасными. Кроме нее, женщин на улице почти не было, поэтому затеряться в толпе не получалось. Местные глазели на девушку и кричали вслед: «Дорогой! Хорошая галабея (традиционная мужская рубаха в Египте — прим. Ленты.ру)!»



«Попытка не привлекать внимание провалена», — написала Мариса в блоге. Впрочем, ей не привыкать. Привлекать к себе внимание — ее работа. 25-летняя бельгийская модель часто снимается без одежды для журналов и рекламы. За последние пару лет она объехала почти пятьдесят стран и в каждой фотографировалась обнаженной.



Папен не считает, что нагота обязательно связана с эротикой и сексом. «Смысл в свободе», — объясняет она. Даже в Европе приходится прилагать усилия, чтобы убедить в этом окружающих, что уж говорить о других странах. Кое-где приходится проявлять особую осторожность. Когда Мариса ездила в мусульманский Занзибар, сниматься пришлось тайком, но в итоге все обошлось.



Бывает и наоборот. «На Ямайке я почувствовала, что тут можно все, взяла быка за рога и сразу избавилась от чертовой одежды, — вспоминает девушка. — Иду купаться в последний раз перед отлетом, а навстречу старушка, наряженная к воскресной службе в церкви. Улыбается и тихо спрашивает: „Ты серьезно вышла на улицу полуголой — и ничего?“ Отвечаю: „Ага, и вам тоже стоит попробовать!“ Она долго смеялась, а потом говорит: „Я так никогда не могла. Но посмотреть приятно“».



Модель прилетела в Египет, чтобы работать. Австралийский фотограф Джессе Уокер организовал рекламную съемку для компании Enki Eyewear, которая производит солнцезащитные очки. Он был просто одержим Египтом и еще до отъезда засыпал Марису ссылками на изображения фараонов, документальные фильмы о стране и фотографии плато, где стоят пирамиды. У него даже татуировки в древнеегипетском стиле.



Окрестности пирамид кишели туристами. Найти тихое местечко удалось не без труда. Возле каких-то развалин не было ни души, не считая местного паренька у входа. Мариса спросила у него, можно ли пройти. Он отрицательно помотал головой. Джессе приехал в Египет в пятый раз, поэтому знал, что делать. Достав бумажник, он протянул мальчику несколько долларов. Это решило вопрос.



Внутри модель скинула платье и платок, а фотограф принялся щелкать затвором камеры. Неожиданно в помещение появились двое. Мариса натянула одежду, а Джессе попытался объяснить, что работает над художественным проектом об эпохе фараонов. Местные пригрозили позвать полицию, но тут стоявший у входа мальчик намекнул, что у фотографа есть деньги. Джессе снова полез за бумажником. 20 долларов убедили блюстителей нравственности, что все в порядке.



По дороге в гостиницу они познакомились с египтянином по имени Мохамед, который катал туристов по плато в Гизе. «Мы решили рискнуть и рассказали ему, зачем приехали, — пишет Мариса Папен в блоге. — Это его ужасно развеселило. Он сказал, что мы чокнутые, а потом шепнул: „Да, ребята, я могу вам помочь“».



С тех пор Мохамед каждый день водил их к пирамидам и следил, чтобы проблем больше не возникало. Когда появлялись охранники или полицию, их удавалось либо уговорить, либо подкупить. «Один раз мы работали посреди пустыни, — рассказывает Джессе Уокер. — Вдруг откуда ни возьмись — автомобиль. Кругом клубы пыли, дым, песок. Военная полиция! Кричу Марисе: „Одевайся! Одевайся!“». Но все кончилось хорошо.



Через несколько дней модель и фотограф распрощались с Мохамедом и улетели в Эфиопию. Там была запланирована еще одна съемка. Мариса десять дней фотографировалась с представителями африканского племени сурма. Их, в отличие от религиозных египтян, ничуть не смущала нагота. Можно было перевести дух.



На обратном пути Мариса и Джессе решили еще раз заехать в Египет. В паре километров от Луксора раскинулся Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, который построили три тысячи лет назад. Они хотели сделать там несколько снимков.



«Мы думали, что Гизу чересчур охраняют, но в Карнаке оказалось еще хуже. Там было по пять охранников у каждой колонны», — утверждает модель. Чтобы не рисковать попусту, решили дождаться вечера и снять все за несколько минут до закрытия комплекса.



Когда храм опустел, Джессе достал камеру, а Мариса снова разделась и принялась позировать. Она подумала, что в последний раз здесь танцевали в чем мать родила во времена фараонов: «Клеопатра бы нами гордилась».



Охрана возникла, как всегда, внезапно. Съемку прервали крики на арабском языке. Несколько сотрудников храма схватили нарушителей. Фотограф попытался сунуть им деньги, но проверенный трюк впервые не сработал. Охрана вызвала туристическую полицию, и парочку увели. По дороге Мариса жестами показала, что нужно удалить снимки. Джессе быстро отформатировал карту памяти.



Полицейские были убеждены, что прервали съемку порнофильма. «Почему у тебя грязь на коленках?» — допытывались они у Марисы. Пропажа фотографий с карточки их совершенно не обрадовала. Джессе заверял, что занимался установкой света и еще не успел приступить к съемке. Ему не поверили и приказали раздеваться. Бесполезно: второй карты памяти между ягодицами не оказалось.



Модель и фотографа несколько часов таскали из одного полицейского участка в другой и везде задавали одни и те же вопросы. В конце концов их отвезли в тюрьму — в переполненную камеру предварительного заключения.



«Я знала, что тюрьма в Египте выглядит не так, как в Бельгии или других западных странах, но все же не представляла такого. В первую камеру набили не меньше двадцати мужчин, — рассказывает Мариса Папен. — Кто-то отключился на полу, кто-то тянул руки через решетку, у людей текла кровь, они кричали».



Потом в камеру бросили окровавленного заключенного с пробитой головой. «У него в голове дыра, но никто даже не смотрит, будто это норма, — вспоминает Джессе Уокер. — Шумят, кричат, ругаются. Кругом грязь. И мухи, мухи везде».



Через несколько часов модель и фотографа отвели в суд. Мариса сразу отказалась от услуг местного адвоката («Его наверняка интересовали только деньги», — поясняет девушка). Модель и фотограф твердили, что ничего не знали о запретах, но изменили в показаниях одну деталь: теперь они утверждали, что модель была одета в нижнее белье телесного цвета, которое охранники просто не разглядели.



Судья долго копался в старых книгах с законами и наконец объявил свой вердикт. «Он сделал нам предупреждение и сказал никогда больше не заниматься такими позорными глупостями, — пишет модель. — Мы одновременно кивнули». Все могло закончиться куда хуже.



В гостинице фотограф тут же скачал программу для восстановления удаленных файлов. С ее помощью все снимки из Карнакского храма удалось спасти. На следующий день Мариса улетела из Египта. Джессе покинул страну через три дня. Они несколько месяцев обсуждали, как поступить с фотографиями, но в итоге все же решили их опубликовать.

Dusk on the Giza Plateau with Marisa. Link in bio to view the whole campaign. Photography #EnkiEyewear #ENKIxMarisaPapenEgypt17 #MarisaPapen #Egypt #Africa Публикация от E N K I E Y E W E A R. (@enkieyewear) Сен 5 2017 в 7:59 PDT

В сентябре модель рассказала об этом небольшом приключении в своем блоге. Историю подхватили СМИ, и вскоре о ней заговорили в Египте. «Этот инцидент представляет собой неприемлемое унижение египетской истории и бесценных памятников, которые принадлежат всему человечеству», — заявил египетский политик Ахмад Идрисс. Он пообещал поднять вопрос о выходке на заседании парламента.



Министерство по делам древностей избрало другую тактику: там отрицают, что бельгийская модель действительно снималась на фоне пирамид и Карнакского храма. «Вероятнее всего, фотографии либо были подделаны, либо сняты давно». Два года назад в Египте разразился скандал из-за порно, снятого в Гизе туристами из России. Чиновники готовы на все, чтобы это не повторилось.



«Они бы и про пирамиды сказали, что их нет, если бы могли», — прокомментировал заявление египетских властей Джессе Уокер. «Может быть, им просто не хочется признавать, что подобные вещи возможны, несмотря на охрану и все такое, — предположила Мариса Папен. — Потому что фотографии определенно не поддельные».



Ночь в египетской тюрьме ее не смутила. «Как раз поэтому я и хочу побывать во всех этих странах, где угнетают женщин. Как я уже сказала, это крик свободы, и я хочу, чтобы они увидели, что я хочу сказать», — сообщила модель в интервью британской газете Sun. Она не прочь побывать в Иране, Ираке или Йемене и хочет сфотографироваться на Израильском разделительном барьере в Палестине.



С Египтом, правда, теперь могут возникнуть проблемы. «Вряд ли мне удастся туда снова поехать, — говорит модель. — Но это риск, на который я готова пойти».