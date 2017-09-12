В США самолет врезался в дерево: видео

Легкомоторный самолет врезался в дерево в Соединенных Штатах Америки. На кадрах, появившихся в интернете, видно, что транспортное средство спикировало на растение, которое смягчило удар.

О состоянии пилота не сообщается, однако пользователи социальных сетей утверждают, что дерево спасло ему жизнь, так как, не встреться оно на пути самолета, крушение стало бы катастрофическим.

К счастью, инцидент произошел на расстоянии от людских потоков.