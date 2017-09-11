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СМИ: В метро Киева произошло возгорание в вагоне
В киевском метро между станциями «Контрактовая площадь» и «Льва Толстого» загорелся вагон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киева Светлану Водолагу.
«Поступила информация, что между станциями метро «Контрактовая площадь» и «Льва Толстого» возгорание в вагоне», — заявила Водолага.
Отмечается, что о масштабах возгорания пока неизвестно. На место ЧП выехали пожарные.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при задымлении в метро Лондона.
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