СМИ: В метро Киева произошло возгорание в вагоне

В киевском метро между станциями «Контрактовая площадь» и « Льва Толстого » загорелся вагон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киева Светлану Водолагу.

«Поступила информация, что между станциями метро «Контрактовая площадь» и «Льва Толстого» возгорание в вагоне», — заявила Водолага.

Отмечается, что о масштабах возгорания пока неизвестно. На место ЧП выехали пожарные.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при задымлении в метро Лондона.